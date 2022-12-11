Dikkatsiz sürücü kaza yaptı!

11.12.2022 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne’de Şehit Dursun Özsaraç Sokak üzerinde, Azeez Tımıleyın ADEWUYI (E-31), 235 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki SR 987 plakalı araç kuzey ile istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe demir korkuluklarına çarpıp yoluna devam ederek bahçe içerisinde bulunan mandalina ağacına çarptıktan sonra ikametgahın duvarına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Azeez Tımıleyın ADEWUYI kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin arından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.