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Dikkat!!! Haber İptali Ve Yeni Haber

29 numaralı haberi, haber kaynağının hatalı mesajı düzeltmesinden dolayı iptal eder, yeni haber yayımlıyoruz. (TAK)

19 Mayıs 2020 Salı 14:41
Dikkat!!! Haber İptali Ve Yeni Haber
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29 numaralı haberi, haber kaynağının hatalı mesajı düzeltmesinden dolayı iptal eder, yeni haber yayımlıyoruz. (TAK)

 

 

KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ’NDEN 19 MAYIS MESAJI

 

Lefkoşa, 19 Mayıs 20 (.): Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, mesajında, 19 Mayıs’ın, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı, aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adı olduğuna dikkat çekti.

 

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençlere armağan etmekle, hem gençlere duyduğu güveni, hem de onlara yüklediği sorumluluğu gösterdiğini belirtti. 

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19 Mayıs 1919 tarihinin, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Savaşan, Türk Milleti’nin işgal edilmiş vatan topraklarını kurtarmak için çare aradığı bir dönemde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak, Milli Mücadeleyi başlattığını hatırlattı.

 

Atatürk’ün Samsun’a ayak basması ile başlayıp Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanan süreçte, vatan ve bayrak sevgisi, bağımsızlık arzusu etrafında birleşen Aziz Türk Milleti’nin, tarihinden aldığı inanç, bağımsızlık ruhu, vatan ve bayrak sevgisi ile birlik olma duygusunu hayata geçirdiğini dile getiren Savaşan, bu ruhun, Kıbrıs Türk Halkı’na ve gençliğine de her zaman yol gösterdiğine vurgu yaptı.

 

“Geleceğin devlet adamları, bilim insanları, doktorları, eğitimcileri, sanatçıları, sporcuları, sanayicileri, çiftçileri ve aslında hayatın bütün alanlarında başarı elde edecek gençlerin Türkiye ve KKTC’yi gururlandıracaklarından kimsenin kuşkusu olmamalıdır” ifadelerini kullanan Savaşan, Atatürk’ün “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” sözlerindeki gibi, bu günün yetişkin siyasetçilerinin de gençlere ve gelecek nesillere güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

Savaşan, “gerek Türkiyemiz ile KKTC’deki, gerekse de bu özel günü benimseyen Dünya’nın değişik coğrafyalarında bulunan değerli gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

 

(HA)

 

 

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