Dikkat 36 Numaralı Haber Tekrar Düzenlendi!!!

COVİD-19 RİSK KATEGORİLERİNE GÖRE ÜLKELER VE SEYAHAT UYGULAMALARI DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Lefkoşa, 23 Eylül 20 (.): Sağlık Bakanlığı, dün yapılan risk değerlendirmesine göre pek çok ülkenin kategorisinin değiştiğini açıkladı.

Buna göre önceden A grubunda olan Estonya, Norveç ve Kanada B grubuna, B grubundaki Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Monako, Macaristan ve Slovenya C grubuna geçti.

C grubundaki Sırbistan B grubuna, Avustralya ise A grubuna geçti.

Sağlık bakanlığı açıklamasında, “Yeni Kategorilere dair seyahat uygulamalar 25 Eylül 23.59 itibarı ile yürürlüğe girecektir.” denildi.

Açıklama şöyle:

“Kategori A

1) Finlandiya, 2) Güney Kore, 3).Litvanya, 4) Letonya, 5) Yeni Zelanda, 6.) Tayland, 7) Avustralya

*A kategorisindeki ülkelerden, Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelen ve son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine gösterenler ülkeye girebileceklerdir. Bu kişilere rutin test veya karantina uygulanmayacaktır.

*A kategorisindeki ülkelerden Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a gelecek kişilere ise B kategorisi ülke kuralları uygulanacaktır.

*Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişiler ve diğer nedenlerle güneye geçenler sadece bir kez PCR testi yaptırarak Güney Kıbrıs’a gidiş gelişlerini sürdürebileceklerdir. Ancak bu kişilere random PCR testleri yapılacaktır. Ayrıca Güney Kıbrıs’ta yaşayan herkes sadece 1 kez negatif PCR sonucu göstererek ülkeye girebilecektir.

*Pile’de ikamet eden tüm vatandaşlarımız, ilk geçişlerinde bir defaya mahsus PCR negatif test sonucu göstermek kaydıyla Pile’ye veya Pile’den Kuzeye sürekli geçiş yapabileceklerdir.

*Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve benzeri uluslararası örgüt personelinden ilk geçişte bir defaya mahsus olmak üzere negatif PCR sonucu göstermeleri istenecektir. Bu kişilere de random PCR testi yapılacaktır.

Kategori B

1) Danimarka, 2.) İrlanda, 3) İzlanda, 4)japonya, 5) Polonya, 6) Belçika, 7) İtalya, 8) Vatikan, 9)San Marino, 10) Ruanda, 11) Uruguay, 12) Çin+honk kong dahil, 13) Singapur, 14) Türkiye, 15) Yunanistan, 16) Birleşik Krallık, 17) İsveç, 18) Lihtenştayn, 19) Slovekya, 20) Almanya, 21) Gürcistan, 22) Estonya, 23) Norveç, 24) Kanada, 25) Sırbistan, 26) Tayvan*

B kategorisindeki ülkelerden KKTC’ye gelecek kişiler;

a)Seyahate başlama tarihinden önceki 0-120 saat arasında yaptırdıkları negatif PCR test sonucunu belge olarak kapıdaki Sağlık Bakanlığı görevlisine teslim ederek ülkeye giriş yapabilecekler, teslim etmemeleri durumunda ise ülkeye alınmayacaklardır. Ancak B gurubundaki ülkelerden gelenler, ülkeye girdikten sonra 7 gün süre ile devletin belirlediği karantina merkezlerinde karantinaya alınacaklardır. Karantinanın 7. Günü PCR testi yapılacak ve sonucuna göre karantina sonlandırılabilecektir.

b) Resmi görevli olarak KKTC 'den Türkiye 'ye gidecek veya Türkiye’den KKTC ye gelecek kişiler 72 saat içinde gerekli önlemleri uygulayarak görevlerini tamamlayıp ülkelerine dönmeleri koşulu ile karantinaya alınmayacaklardır.

c)Yükseköğrenim nedeniyle KKTC’ye gelecek öğrenciler de bu süreçte 7 gün süre ile üniversitenin belirlediği yurt veya otellerde izole olacaklardır.

d) Sağlık nedenleri ile yurt dışına gidenlerin karantina uygulamaları Sağlık Bakanlığı’na müracaat etmeleri halinde değerlendirilecektir.

*Tayvan’dan gelecek kişilerden son 14 gün Tayvan’da olduklarını gösteren İngilizce bir belge istenecektir.

Kategori C

1) Amerika Birleşik Devletleri, 2) Brezilya, 3) Arjantin, 4.) Karadağ, 5.) Portekiz, 6) Lüksemburg, 7) Romanya, 8) Hindistan, 9) İran, 10) Israil, 11) Kazakistan, 12) Kosova, 13) Meksika, 14) Mısır, 15) Pakistan, 16) Rusya, 17) Türkmenistan, 18) Bangladeş, 19) Filipinler, 20) Irak, 21) İspanya, 22) Fransa, 23) Bulgaristan, 24) Cezayir, 25) Fas, 26) Katar, 27) Azerbaycan, 28) Malta, 29) Hırvatistan, 30) Hollanda, 31) Andora, 32) Tunus, 33) Birleşik Arap Emirlikleri, 34) Lübnan, 35) Ukrayna, 36) Bahreyn, 37) Suudi Arabistan, 38.) İsviçre, 39) Monako, 40) Macaristan, 41) Slovenya, 42) Çek Cumhuriyeti, 43) Avusturya ve diğer ülkeler

*C kategorisindeki ülkelerden gelecek kişiler için uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde Sağlık Bakanlığı görevlilerine verme zorunluluğu vardır. Bu kişilere 14 gün süre ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği bir karantina merkezinde karantinada kalacak ve karantina bitiminde PCR testi yapılacaktır

Not:

1- Ülkeye giriş yapacak 0-5 yaş grubundaki çocuklardan PCR test sonucu istenmeyecektir.

2- Yukarıda belirtilen uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saatlik süre, PCR numunelerinin veriliş tarihi baz alınarak değerlendirilecektir.

3- B ve C grubu ülkelerden geleceklerin Seyahat tarihinden 6 gün önce veya daha eski tarihlerde alınan PCR test sonuçları ülkeye girişlerde geçerli sayılmayacaktır. Bu şekilde test ibraz eden kişiler ülkeye alınmayacaktır.

4-Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşme sonucunda B grubu ülkelerden gelip gece kulüplerinde çalışacak olanlar Türkiye’de 2 hafta kalmış olsalar bile KKTC de 7 gün süre ile karantinada kalacaklardır. Ayni amaçla C grubu ülkeden gelenler ise 14 gün karantinada kalacaklardır. B ve C grubu ülkelerden gelecek bu kişiler de ülkeye girerken uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemek zorundadırlar.

5- Türkiye'den KKTC'ye gelecek yolcuların PCR test sonuçlarının üzerinde QR kodu olma zorunluluğu vardır.”

(GÖZ/ŞEB)