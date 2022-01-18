Dikkat! trafiğe kapalı yol var!

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Turnalar köyü ile Kantara arası anayol güzergâhında yapım ve onarım çalışmaları yapılacağından, söz konusu güzergah can ve mal güvenliği açısından, bugün saat 14:00’ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatılacak.

Güzergâhın kapalı olduğu zamanda ulaşım Ardahan köyü – Kantara yol güzergâhından sağlanacak.

