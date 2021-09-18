Dikkat! Trafiğe kapalı yol var!

İskele – Çayırova anayolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile Kalecik-Tuzluca kavşakları arası 20 Eylül Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
18 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
İskele – Çayırova anayolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile Kalecik-Tuzluca kavşakları arası 20 Eylül Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Son Güncelleme: 18.09.2021 14:14