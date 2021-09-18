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Dikkat! Trafiğe kapalı yol var!

Kalecik-Tuzluca kavşakları arası 20 Eylül Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.

18 Eylül 2021 Cumartesi 14:00
Dikkat! Trafiğe kapalı yol var!

İskele – Çayırova anayolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile Kalecik-Tuzluca kavşakları arası 20 Eylül Pazartesi sabah saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak.
Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmaların 10 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 

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Kapalı kesimdeki trafik akışının her iki yönde de Kalecik kavşağı - Kalecik köy içi - Tuzluca kavşağı güzergahından sağlanacağı belirtilen açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 
 

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Son Güncelleme: 18.09.2021 14:14
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