banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aşı olmayanları aforoz edin!
Aşı olmayanları aforoz edin!
KKTC’de 16 bin 931 testle 178 pozitif vaka…
KKTC'de 178 yeni vaka
Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!
Tüpgaz istifçiliğine ceza!
Acil Durum Hastanesi'nde durum vahim
Pandemi Hastanesi'nde durum vahim
banner376

Dikkat! Trafiğe kapalı yol var!

Polis, 30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle pazartesi günü Lefkoşa ve Gazimağusa’da tören saatleri içerisinde bazı yolların trafik akışına kapatılacağını, trafik akışının alternatif yollardan yapılabileceğini duyurdu. 

27 Ağustos 2021 Cuma 10:15
Dikkat! Trafiğe kapalı yol var!

Polisten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Pazartesi günü, Lefkoşa’da, saat 07.30’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak. Aynı gün Gazimağusa’da ise, saat 15.00’dan itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarının, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı nedeniyle Lefkoşa’da, belirtilen tarih ve saatlerde kullanılabilecek yollar şöyle açıklandı:
“Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.
Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir. 
Gönyeli Çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabileceklerdir.  

banner341
Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,
Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,
Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,  
Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi  (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları önemle rica olunur.”       
Polis açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.
 

banner360
Son Güncelleme: 27.08.2021 10:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Hava durumu
Hava durumu
Aşı olmayanları aforoz edin!
Aşı olmayanları aforoz edin!
“E-Caretta” ve “Giksi” tanıtıldı
“E-Caretta” ve “Giksi” tanıtıldı
Bu acıya yürek dayanmaz küçük Karel kurtarılamadı
Bu acıya yürek dayanmaz küçük Karel kurtarılamadı
KKTC’de 16 bin 931 testle 178 pozitif vaka…
KKTC’de 16 bin 931 testle 178 pozitif vaka…
Gİ-KA KOOP Başkanlığına İçim Çağıner Kavuklu seçildi
Gİ-KA KOOP Başkanlığına İçim Çağıner Kavuklu seçildi
Tüm dualar anne ve çocuk için
Tüm dualar anne ve çocuk için
Amcaoğlu KKTC üniversitelerinde 2021 – 2022 akademik yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını açıkladı
Amcaoğlu KKTC üniversitelerinde 2021 – 2022 akademik yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitim modelinin uygulanacağını açıkladı
İlkbahar patates beyanlarına itiraz için son gün 1 Eylül
İlkbahar patates beyanlarına itiraz için son gün 1 Eylül

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim