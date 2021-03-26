Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre, bu süre içerisinde ulaşım, Lefkoşa-Girne anayolu Boğazköy veya Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinden sağlanacak.
26 Mart 2021 Cuma 16:15
Son Güncelleme: 26.03.2021 18:03
Lefkoşa-Dikmen anayolunun Yakın Doğu Üniversitesi – Dikmen arasında kalan bölümü, Lefkoşa Çevre Yolu yapım çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle hafta sonu araç trafiğine kapalı olacak.
Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre, bu süre içerisinde ulaşım, Lefkoşa-Girne anayolu Boğazköy veya Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinden sağlanacak.