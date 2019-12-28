Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Daireden yapılan yazılı açıklamada, inşaatın yapıldığı bugün 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacağı duyuruldu.

Açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışının; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacağı kaydedildi.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

