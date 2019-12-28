Dikkat! Trafiğe kapalı yol

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:20
Daireden yapılan yazılı açıklamada, inşaatın yapıldığı bugün 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacağı duyuruldu.
Açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışının; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacağı kaydedildi.
Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Son Güncelleme: 28.12.2019 13:23