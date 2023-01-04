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Dikkat! Trafiğe kapalı yol

04 Ocak 2023 Çarşamba 20:47
Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Haspolat -Güngör arasındaki yol, asfaltlama çalışması nedeniyle 10 Ocak’a kadar trafiğe kapatılacak, sürücüler, Karayolları Dairesi’nin açıkladığı alternatif güzergahları kullanacak.

Yapılan açıklamaya göre, Haspolat -Güngör arasındaki yol, KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında asfaltlanacak.

Asfaltlama faaliyeti nedeniyle söz konusu güzergah 04-10 Ocak tarihleri arasında ( 7gün ) araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler alternatif yol güzergâhını kullanabilecek.  Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi.

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Son Güncelleme: 04.01.2023 20:54
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