Dİkkat! Trafiğe kapalı yol

Gazimağusa - İskele Anayolunun, İskele Boğaz Mevkiinde, Boğaztepe yol kavşağı ile Tatlı Market arasında, yol kenarında bulunan ve yola tehlike araz eden ağaçların Orman Dairesi ekipleri tarafından budama işlemi yapılacağından, söz konusu güzergah trafik akışına kapatılacaktır. Çalışmalar süresince, ulaşım Boğaztepe köy içinden sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.