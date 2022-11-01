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Dikkat! Trafiğe kapalı yol
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Dikkat! Trafiğe kapalı yol

01 Kasım 2022 Salı 16:05
Dikkat! Trafiğe kapalı yol

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yağmur suyu drenaj çalışmaları nedeniyle Haşmet Gürkan Sokak’ın yarından itibaren 3 gün boyunca 08.00-15.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Haşmet Gürkan Sokak (Surlariçi) 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde 08.00-15.30 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Çalışmalar süresince trafik akışı Nuri Efendi Sokak üzerinden sağlanacak.

Çalışmalar süresince sokağı kullanacak sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

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Son Güncelleme: 01.11.2022 16:12
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