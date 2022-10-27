Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Balalan-Yenierenköy ana yolunda yapılacak yol yapım çalışmaları nedeniyle Kaplıca-Büyükkonuk ana yolu Ziyamet kavşağı ile Balalan köy giriş kavşağı arasındaki yol, 28 Ekim ile 11 Kasım tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Balalan-Yenierenköy ana yolunda yol yapım çalışmaları yapılacak ve çalışmalar süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Buna göre, 28 Ekim ile 11 Kasım tarihleri arasında Kaplıca-Büyükkonuk ana yolu Ziyamet kavşağı ile Balalan köy giriş kavşağı arasındaki yol trafiğe kapatılacak ve bu sürede Balalan köyüne ulaşım Büyükkonuk-Mehmetçik güzergahından sağlanacak.

Trafiğe kapatılacak kesimdeki bölgelere, bölge sakinlerinin ulaşımı ise Ziyamet kavşağındaki bayrakçılar kontrolünde sağlanacak.