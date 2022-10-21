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Dİkkat! Trafiğe kapalı yol
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Dİkkat! Trafiğe kapalı yol

21 Ekim 2022 Cuma 17:26
Dİkkat! Trafiğe kapalı yol

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 23 Ekim Pazar, 09.00-18.00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bulunan Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecek.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre yarışın yapılacağı saatlerde, ilgili yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.  Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçlar için ulaşım, Serhatköy üzerinden eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu güzergahından sağlanacak.

Polisten yapılan açıklamada bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Son Güncelleme: 21.10.2022 17:28
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