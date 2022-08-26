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Dikkat! Trafiğe kapalı yol

26 Ağustos 2022 Cuma 10:45
Dikkat! Trafiğe kapalı yol

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları, prova ve tören programı nedeniyle pazar günü Lefkoşa’da saat 08.00’den tören provasının sona ereceği saate kadar ve 30 Ağustos Salı günü saat 07.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Lefkoşa’da, Alpet (Altınbaş) Petrol trafik ışıkları ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polis Genel Müdürlüğü'nden (PGM) yapılan açıklamaya göre belirtilen tarih ve saatlerde Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

 

Gazimağusa yönünden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek isteyen sürücüler, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı'na ulaşabilecek.

 

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir merkezine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

 

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergâhı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden olacak.

 

Güzelyurt yönünden gelip Lefkoşa istikametine doğru gidecek sürücüler, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden seyredebilecek.

 

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içinden devam ederek, Altınbaş trafik ışıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden sağlanacak.

PGM açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Son Güncelleme: 26.08.2022 12:12
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