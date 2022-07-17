Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Polis Barış ve Özgürlük Bayramı tören programı nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili duyuru yaptı.

Polis açıklamasında belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Açıklamaya göre, 20 Temmuz Çarşamba günü Lefkoşa’da, saat 07.00’den itibaren Dr. Küçük Bulvarı'nda Honda trafik ışıkları kavşağı, Alpet-Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan güzergah törenin sona ereceği saate kadar trafik akışına kapalı olacak.

-Lefkoşa’da kullanılabilecek alternatif güzergahlar…

Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler ise Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni kullanabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağından Metehan-Alayköy çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler ise Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanabilecek.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam ederek, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden gitmek istedikleri yere ulaşabilecekler.

Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanan sürücüler ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi)’ne uzanan güzergahı kullanabilecek.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da ise 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören programı nedeniyle saat 15.00’ten itibaren törenin sona ereceği saate kadar, İsmet İnönü Bulvarı'nın, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal Çemberi trafik akışına kapalı olacak.