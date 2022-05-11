Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Osman Paşa Caddesi’ndeki elektrik hatlarının geçtiği kısımların asfalt-yama çalışmaları dolayısıyla 08.30-14.30 saatleri arasında bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir” denildi.