Dikkat kayıp şahıs aranıyor!

DİKKAT KAYIP ŞAHIS ARANIYOR!

1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola OWOYALE halen bulunamamıştır. Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.