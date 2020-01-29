Dikkat kapalı yol var!

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asfaltlama çalışmalarından dolayı, Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.
Ulaşım, Güvercinlik köyü ile Gazimağusa - Lefkoşa eski yolu (DAÜ yolu) üzerinden sağlanıyor.
29 Ocak 2020 Çarşamba 09:56
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Güvercinlik yol kavşağı ilerisinde yol tamir ve asfaltlama çalışmalarından dolayı, Güvercinlik kavşağından itibaren Gazimağusa gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.
Son Güncelleme: 29.01.2020 15:30