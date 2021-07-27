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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve hangi saatlerde yapılacağını açıkladı..

27 Temmuz 2021 Salı 09:56
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1)Girne Karaağaç bölgesine 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

2) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çürük direk değişim çalışması nedeniyle Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti sabah 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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