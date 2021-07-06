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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve kesintilerin hangi saatlerde yapılacağını açıkladı..

06 Temmuz 2021 Salı 10:41
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1-Girne'de 3 saatlik elektrik kesintisi yapılıyor..

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, şebekedeki çalışmadan dolayı, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Alsancak doğu sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Parkı’nın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı-dağ yönü bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

2-Güzelyurt’ta da 3 saatlik elektrik kesintisi yapılıyor.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Güzelyurt’a elektrik verilemiyor.

3- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına da  elektrik verilemiyor..

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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