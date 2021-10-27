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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK bugün yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

27 Ekim 2021 Çarşamba 08:45
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alayköy girişi, Alayköy Kavşağı, Alayköy Sanayi Bölgesi’nin bir bölümüne, Gönyeli Mandıralar’ın bir kısmına  6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi’ne 9.00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. 

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışması nedeniyle Akçay bölgesinin bir kısmı, Akçay-Güzelyurt yolu ve Aydın Yağ Değirmeni bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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