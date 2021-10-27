Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alayköy girişi, Alayköy Kavşağı, Alayköy Sanayi Bölgesi’nin bir bölümüne, Gönyeli Mandıralar’ın bir kısmına 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00 ile 15:00 saatleri arasında olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi’ne 9.00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak budama çalışması nedeniyle Akçay bölgesinin bir kısmı, Akçay-Güzelyurt yolu ve Aydın Yağ Değirmeni bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında olacak.