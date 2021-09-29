Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Yeniboğaziçi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü ve Tuzla girişi karting bölgesine bugün 6 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 08.30 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

Alsancak bölgesinde de bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında; Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu bölgelerine elektrik verilemeyecek.

