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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün elektrik kesintisi yapılacak yerleri ve saatlerini açıkladı..

21 Eylül 2021 Salı 08:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00-11.00 saatleri arasında Ilgaz Köyü’ne, 11.00-15.00 saatleri arasında ise; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyecek. 

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta da bazı bölgelere de elektrik verilemeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Hastanesi, Üner Berkalp Futbol Sahası ve civarına elektrik verilemeyecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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