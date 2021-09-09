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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve saatlerini açıkladı..

09 Eylül 2021 Perşembe 17:00
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1- Orta gerilim elektrik şebekesinde  yapılacak proje çalışması nedeniyle Alsancak’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceği bildirildi.

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KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, 09.00 - 16.00 saatleri arasında yaşanacak kesintiden Alsancak, Maramonte yolu ve Halk Plajı bölgesinin etkileneceği kaydedildi.

2- Lefkoşa’da bazı bölgelere, 9:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 9:00-13:00 saatleri arasında Balıkesir Değirmenlik su motorları, Fima ve Binbir Airport Mall'a elektrik verilemeyecek.

3- Girne’de bazı bölgelere 9.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği duyuruldu.
Kıbrıs Türk  Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Zeytinlik Patara Sitesi civarı, Yavuz Sokullu Sokak, Adnan Menderes Sokak, Yıldırım Sokak ve Palmiye Sokak’ta elektrik kesik olacak.

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Son Güncelleme: 09.09.2021 22:54
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