Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e bugün 9:00-11:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Girne bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan duyuruya göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“İNS askeri birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ”

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelere 09.30-10.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.