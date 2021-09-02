Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

02 Eylül 2021 Perşembe 10:07
Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ve civarına 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemiyor.
Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 6 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere 7 buçuk saat boyunca elektrik verilemiyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 08.30 ile 16.00 saatleri arasında, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Mutluyaka kırsal Kesim, Korkuteli, Korkuteli hayvan barınağı, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları bölgelerinde olacak.
Son Güncelleme: 02.09.2021 10:52