Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi ve civarına 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik verilemiyor.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 6 saatlik kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere 7 buçuk saat boyunca elektrik verilemiyor.



