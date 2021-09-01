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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Bugün birçok bölgede elektrik kesintisi yapılıyor..

01 Eylül 2021 Çarşamba 08:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Mesarya’da bazı köylere elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 7 saat süreyle elektrik verilemiyor.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 08.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyü etkilenecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Güneşköy ağıllar bölgesi ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemiyor.

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Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lapta bölgesindeki bazı yerlere 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında elektik verilemiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Lapta dağ kısımları, Lapta telefon santralinin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ve Başpınar’ın doğusu.”

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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