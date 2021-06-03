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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve saatlerini açıkladı..

03 Haziran 2021 Perşembe 08:45
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
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Tuzla’da 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13:00-17:00 saatleri arasında Tuzla’ya elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün bir saat süreyle Girne’de de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün 10.30 ile 11.30 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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