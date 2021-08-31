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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün birçok yerde elektrik kesintisi yapılıyor.

31 Ağustos 2021 Salı 08:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Değirmenlik, Ercan Havalimanı’nın bir bölümü, Demirhan, Minareliköy ve Balıkesir’de elektrik kesintisi yapılıyor.

Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasındaki kesintiden “Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Değirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Alaminyo Şehitliği, Alaminyo Şehitliği ile Başpınar arası kalan bölge ve Başpınar” etkilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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