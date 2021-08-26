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Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

İşte bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve kesintilerin saatleri..

26 Ağustos 2021 Perşembe 08:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1)Haspolat arıtma tesisi ve Ercan Havalimanı bölgesinde bugün 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak.

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Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-14.00 saatleri arasında Haspolat Arıtma Tesisi ve civarındaki su kuyularına, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesine, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binasına, Ercan Havaalanı şantiye bölgesine, Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyularına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

2) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, bugün 08:00 – 20:00 saatleri arasında Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, “Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.

3) Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne bugün 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 – 14.00 saatleri arasında söz konusu bölgelerde elektrik kesilecek.

4) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Demirhan, Değirmenlik Başpınar bölgelerine 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, kesintinin 08:30 - 10:00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
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