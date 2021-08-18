Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1) Yedidalga köyünün bir bölümüne bugün 09.00-12.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı meydana gelecek kesinti, Yedidalga köyünün bir bölümü, Swan of Soli Restaurant ve civarı, bölgedeki tesis ve su motorlarını etkileyecek.

2) Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Antik Liman bölgesinde Canbulat Sokak ve Çarşı Sokak’a elektrik verilemeyecek.