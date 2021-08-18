banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor...
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin...
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
banner376

Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

İşte bugün elektrik kesintisi yapılacak yerler ve kesintilerin saatleri..

18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:00
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1) Yedidalga köyünün bir bölümüne bugün 09.00-12.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı meydana gelecek kesinti, Yedidalga köyünün bir bölümü, Swan of Soli Restaurant ve civarı, bölgedeki tesis ve su motorlarını etkileyecek.

banner341
2) Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Antik Liman bölgesinde Canbulat Sokak ve Çarşı Sokak’a elektrik verilemeyecek.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı da yapıldı: Top hükümette!
Yeni asgari ücret için üçüncü toplantı da yapıldı: Top hükümette!
KIB-TEK'ten elektrik kesintileri hakkında açıklama!
KIB-TEK'ten elektrik kesintileri hakkında açıklama!
Özersay'dan hükümete suçlama
Özersay'dan hükümete suçlama
Deniz, çalışanların sigorta primlerini ödememe kararını değerlendirdi
Deniz, çalışanların sigorta primlerini ödememe kararını değerlendirdi
Türk-sen ile Ituc Eğitim Semineri düzenliyor
Türk-sen ile Ituc Eğitim Semineri düzenliyor
Saner, Oktay ile görüştü
Saner, Oktay ile görüştü
Başbakan Saner, Antalya’da yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek
Başbakan Saner, Antalya’da yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek
İlçelerin polis müdürleri değişti
İlçelerin polis müdürleri değişti
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim