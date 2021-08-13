Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lefke’de bazı bölgelere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIBTEK açıklamasına göre, saat 10.00 ile yaklaşık 14.00 arasındaki kesintiden Lefke Şener Uzun Arsaları ve bölgedeki tesis su motorları etkilenecek.

2) Güvercinlik kavşağı bölgesine elektrik verilemeyecek.

KIBTEK Gazimağusa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

3) Mutluyaka’da devekuşu çiftliği bölgesine 09:00 ile 13:00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmadan dolayı yaşanacak.