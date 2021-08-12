Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor

1) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele’de elektrik kesintisi yapılıyor.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması yönünde uyarıda bulunuldu.

2) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Değirmenlik bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılıyor..

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre saat 10.00 ile yaklaşık 13.00 arasında, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek.

3) Gazimağusa’da bazı bölgelere 7 saat boyunca elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı bugün 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında, eski Lefkoşa yolunda, Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesislere; Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.