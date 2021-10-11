Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Yeniboğaziçi, Tuzla ve Mutluyaka’da bazı bölgelere yarın 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisinden Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla’nın doğusu etkilenecek.

Çatalköy Sanayi Bölgesi’ne yarın 09.00-15.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacağı kaydedildi.

Karaağaç’a yarın 09:30 ile 15:30 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışma nedeniyle olacak.

Güzelyurt bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budaması nedeniyle yarın saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cengiz Topel Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.



