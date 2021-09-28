Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Yeniboğaziçi, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü ve Tuzla girişi karting bölgesine yarın 6 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 08.30 ile 15.00 saatleri arasında olacak.

