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Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK yarınki elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

23 Eylül 2021 Perşembe 16:15
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Aydınköy’de yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti Aydınköy Gaziler Sokak, İnönü Caddesi ve civarında yapılacak.

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Güzelyurt’ta yarın Tevfik Fikret Sokak, Sakarya Sokak, Mithat Paşa Sokak ve civarında 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 08.30 ile 12.30 saatleri arasında Güzelyurt bölgesinde Tevfik Fikret Sokak, Sakarya Sokak, Mithat Paşa Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

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Son Güncelleme: 23.09.2021 17:12
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