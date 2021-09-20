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Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın elektrik kesintisi yapılacak yerleri ve saatlerini açıkladı..

20 Eylül 2021 Pazartesi 10:45
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00-11.00 saatleri arasında Ilgaz Köyü’ne, 11.00-15.00 saatleri arasında ise; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyecek. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Hastanesi, Üner Berkalp Futbol Sahası ve civarına elektrik verilemeyecek. 
 

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Son Güncelleme: 20.09.2021 14:00
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