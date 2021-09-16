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Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK bugün elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri ve saatlerini duyurdu..

16 Eylül 2021 Perşembe 08:30
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

Proje ve direk kaydırma  çalışmaları nedeniyle Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ bölge amirliklerindenyapılan açıklamalara göre Girne’de de  yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yine  08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve civarı ile  Beşparmak köyüne  elektrik verilemeyecek.

Girne bölgesinin Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Seralar ve Gölet bölgesine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık sekiz saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında; Tatlısu Yalı Mahallesi, Eski Seralar ve Gölet bölgesine elektrik verilemeyecek.

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Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arası; Başakşehir Üniversitesi ile Evsu tesisleri arasında kalan tesislere de 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, kesintinin direk kaydırma çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

Güzelyurt’ta bazı bölgelere  4 saat elektrik verilemeyek..

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  09:00 – 13:00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiKIBTEK
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