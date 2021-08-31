Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak

1)Mesarya’da bazı köylere yarın elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 08.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyü etkilenecek.

2) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Güneşköy ağıllar bölgesi ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

3) Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lapta bölgesindeki bazı yerlere 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında elektik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Lapta dağ kısımları, Lapta telefon santralinin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ve Başpınar’ın doğusu.”