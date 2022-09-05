Dikkat! Elektrik kesintisi

1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak'ta bazı yerlerde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Riverside Hotel ve bölgenin batısına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

2- Kıb-Tek, yarın Gürpınar ve Yılmazköy bölgesine yaklaşık dört saat elektrik verilemeyeceğini belirtti.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.