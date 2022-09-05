banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Kalkanlı ve Çamlıköy'de kanunsuz avlanma
Ani ölüm
Ani ölüm
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları...
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
banner405

Dikkat! Elektrik kesintisi

05 Eylül 2022 Pazartesi 09:30
Dikkat! Elektrik kesintisi

1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Alsancak'ta bazı yerlerde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Riverside Hotel ve bölgenin batısına elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

2- Kıb-Tek, yarın Gürpınar ve Yılmazköy bölgesine yaklaşık dört saat elektrik verilemeyeceğini belirtti.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Gürpınar ve Yılmazköy bölgesine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2022 14:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu..
Hava durumu..
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ani ölüm
Ani ölüm
“Jet Kardeşler“den KHYD'ye 2 Bin Çift Ayakkabı Bağışı...
“Jet Kardeşler“den KHYD'ye 2 Bin Çift Ayakkabı Bağışı...
Belediyelerde Örgütlü 3 Sendika, Gün İçinde Başbakan'dan Randevu Alamazsa, Eylem Süreci Başlatacak
Belediyelerde Örgütlü 3 Sendika, Gün İçinde Başbakan'dan Randevu Alamazsa, Eylem Süreci Başlatacak
Döviz kurları
Döviz kurları
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
İzlem hanım sözünü tutacak mı?
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı!
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
Universalbank'ta TMSF dönemi mi?
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'ya Gitti
Cumhurbaşkanı Tatar Ankara'ya Gitti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim