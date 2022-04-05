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Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

05 Nisan 2022 Salı 16:57
Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

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6 Nisan 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Kalecik Bölgesi’nde Sarcon Sitesi ve Medview Homes Sitesi’ne elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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