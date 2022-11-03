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Dikkat! Bu yol prova nedeniyle trafiğe kapalı olacak!

03 Kasım 2022 Perşembe 16:27
Dikkat! Bu yol prova nedeniyle trafiğe kapalı olacak!

15 Kasım KKTC’nin 39’uncu Kuruluş Yıldönümü, kutlama tören provası
(Resmi Geçit) nedeniyle; 06 Kasım 2022 tarihinde (Pazar Günü), Lefkoşa’da, saat
08:00’den itibaren, tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile
Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahı trafik akışına
kapatılacaktır.
Belirtilen Tarih Ve Saatlerde;
- Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş
Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü
olarak sağlanacaktır.
- Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne
gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın
Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacaktır.
- Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek
sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet
Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik
Işıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden
sağlanacaktır.
- Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek
sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi
güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen
Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden
sağlanacaktır.
- Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek
sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile
Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden
sağlanacaktır.
- Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler
için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi
Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden
veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli
Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı
üzerinden sağlanacaktır.
Belirtilen Tarih Ve Saatlerde;
Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine
araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica
olunur.

PGM - BASIN SUBAYLIĞI

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