Dikkat! Bu yol prova nedeniyle trafiğe kapalı olacak!

15 Kasım KKTC’nin 39’uncu Kuruluş Yıldönümü, kutlama tören provası

(Resmi Geçit) nedeniyle; 06 Kasım 2022 tarihinde (Pazar Günü), Lefkoşa’da, saat

08:00’den itibaren, tören provasının sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile

Honda Trafik Işıkları Kavşağı arasında kalan yol güzergahı trafik akışına

kapatılacaktır.

Belirtilen Tarih Ve Saatlerde;

- Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş

Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü

olarak sağlanacaktır.

- Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne

gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın

Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacaktır.

- Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek

sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet

Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik

Işıklarından sola dönerek, Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden

sağlanacaktır.

- Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek

sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi

güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen

Trafik Işıkları kavşağı ile Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden

sağlanacaktır.

- Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek

sürücüler için ulaşım, Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden

sağlanacaktır.

- Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler

için ulaşım, Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi

Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden

veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli

Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı

üzerinden sağlanacaktır.

Belirtilen Tarih Ve Saatlerde;

Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine

araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica

olunur.

PGM - BASIN SUBAYLIĞI