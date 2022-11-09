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Dikkat! Bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün bazı bölgelerde 6 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.

09 Kasım 2022 Çarşamba 09:40
Dikkat! Bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugü bazı bölgelerde 6 saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti 09.00-15.00saatleri arasında olacak. Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

“Eski Lefkoşa yolunda Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe su kuyuları.”

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