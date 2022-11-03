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Dikkat! Akıncılar tünel yolunda drag yarışı düzenlenecek

03 Kasım 2022 Perşembe 16:24
Dikkat! Akıncılar tünel yolunda drag yarışı düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 04 Kasım Cuma günü, 17:00-21:00 ile 05 Kasım Cumartesi günü 15:00-22:00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı- Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecektir. Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecektir. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli

seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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