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“Dijital Şiddet, Siber Zorbalık ve Korunma Yöntemleri” semineri yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla “Dijital Şiddet, Siber Zorbalık ve Korunma Yöntemleri” Semineri yapıldı.

19 Aralık 2021 Pazar 13:30
“Dijital Şiddet, Siber Zorbalık ve Korunma Yöntemleri” semineri yapıldı

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ ve MAKAMER, geleceğin mesleklerinin yoğunlukta olduğu teknoloji ve bilim alanlarında bulunan toplumsal cinsiyet dengesizliğinin kalkması için birlikte çalışma kararı alıp, farkındalığı artırma ve gençlerin cinsiyet ayrımı yapmadan bu konulara eğilimini sağlamak amacı ile değişik etkinlikler planlıyor.

Bu etkinliklerin ilki olan “Dijital Şiddet, Siber Zorbalık ve Korunma Yöntemleri” başlıklı seminerler dizisi DAÜ BTYO Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Yeşim Kapsıl Çırak tarafından verildi. Seminerler ilk aşamada Gazimağusa bölgesinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve Namık Kemal Lisesi öğrencilerine verildi.

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Açıklamaya göre, ilk olarak çevreden ve dünyadan örnekler kullanarak siber zorbalığın tanımı yapılan ve dijital ortamda yapılan siber zorbalığın da suç boyutu olduğunu vurgulanan seminerde, siber zorbalığa karşı alınabilecek temel önlemler ve raporlama/şikayetin önemi anlatıldı ve sosyal medyada siber zorbalığın engellenmesi için yapılabilecekler tartışıldı.

Ayrıca gençlere kendileri veya çevrelerindeki birinin siber zorbalık ile karşılaştıkları zaman yardım almak için başvuracakları kişiler ve yöntemlerle ilgili bilgiler aktarılan seminerin sonunda katılan öğrencilere üniversiteye özgü hediyeler takdim edildi.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 22:38
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