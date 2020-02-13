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Dijital Platform Pusula’nın tanıtımı bugün gerçekleştirildi

Dijital bir platform olan Pusula, sivil toplum bilincinin güçlendirilmesini hedefi ile Kıbrıs genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla hayata geçiyor. 

Dijital Platform Pusula’nın tanıtımı bugün gerçekleştirildi

Dijital bir platform olan Pusula, sivil toplum bilincinin güçlendirilmesini hedefi ile Kıbrıs genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeleri desteklemek amacıyla hayata geçiyor. 

13 Şubat 2020 Perşembe 11:50
Dijital Platform Pusula’nın tanıtımı bugün gerçekleştirildi


Pusula aracılığıyla bireyler hayatı etkileyen sorunlara yönelik çözümlerini iletecek ve oylamada en fazla oy alan fikir hayata geçirilecek. 
“Kıbrıs'taki günlük hayatı herkes için iyileştirebilecek öneri ne olabilir?” çağrısıyla ilk öneri çağrısı bugün başlarken, önerilerin paylaşılması için son tarih olarak 19 Mart Perşembe (23:59 Kıbrıs saati) olarak belirlendi. 
Pusula platformunda Türkçe, İngilizce ve Rumca çeviriler yapıldığından dil engeli de ortadan kaldırılmış olacak. 
CONSUL yazılımı ile işbirliği kapsamında Kıbrıs'a uyarlanmış olan Pusula, Dünya Bankası’na bağlı The Mind, Behavior, and Development Unit (eMBeD) ve Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi (SeeD) işbirliği tarafından yürütülüyor. 
Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi’nden  (SeeD) Meltem İkinci, bugün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde düzenlediği basın toplantısıyla Pusula’nın tanıtımını gerçekleştirdi.
“TEMEL HEDEF SİVİL KATILIM BİLİNCİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ”
Sürdürülebilir Barış ve Demokratik Kalkınma Merkezi’nden  (SeeD) Meltem İkinci, Pusula’nın sivil katılım için dijital bir platform olduğunu dile getirerek, temel hedeflerinin sivil katılım bilincinin güçlendirilmesi, karar verme süreçlerine katılım ve toplumsal yakınlaşmayı artırma, toplumsal refahın artırılması olduğunu belirtti. 
İkinci, programın finansmanının Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım programı aracılığıyla sağlandığını belirtti. 
Sivil katılımın önemine işaret eden İkinci, Pusula ile toplumda aidiyet duygusunun artacağını, karar vericilerin topluma daha duyarlı olacağını, daha kapsayıcı ve uyumlu bir toplum oluşacağını söyledi. 

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İkinci, Kıbrıs’taki durumuna ilişkin yapılan bir araştırmanın sonuçlarına değindiğini konuşmasında, gelecek için ortak bir vizyon olmadığını, sivil topluma katılımın düşük olduğunu, toplum bireyleri ile karar vericiler arasında köprü eksikliği bulunduğunu, toplumdaki diğer bireyler ve diğer toplumdaki bireyler arasında güvenin düşük olduğunu belirtti. 
İkinci, Pusula’nın dünya genelinde 130 kurum ve 90 milyon insan tarafından kullanılan CONSUL (“Konsül”) (https://consulproject.org) yazılımı üzerinde işletildiğini kaydetti. 
“İLK ÖNERİ ÇAĞRISI”
İkinci, Pusula uygulamasıyla fikirlerin gerçeğe dönüşeceğini, şeffaflığın sağlanacağını, sitede üç dilde yapılan çevirilerle birlikte dil engelinin ortadan kalkacağını söyledi. 
Pusula’nın çalışma şekli ve ilk öneri çağrısı ile ilgili bilgi veren İkinci, “Kıbrıs’ta yaşayan herkesi, daha iyi bir Kıbrıs için neler istediklerini düşünmeye teşvik ediyor. Kıbrıs'taki günlük hayatı herkes için iyileştirebilecek öneri ne olabilir? Ada genelinde paylaşılan değerleri temsil eden öneri ne olabilir? Örneğin, daha temiz bir çevre, daha güvenli ortak alanlar, risk altındaki gençler için programlar, yaşlılara destek, sağlıklı yaşam tarzları veya tamamen farklı bir öneri olabilir” dedi. 
Öneri çağrısının bugün başladığını belirten İkinci, dijital platformda önerilerin paylaşılması için son tarihin 19 Mart Perşembe (23:59 Kıbrıs saati) olduğunu, ilgilenen kişilerin önerilerini www.cypruspusula.org internet adresinden birkaç basit cümleyle paylaşabileceğini anlattı. 
Oylamanın 24-29 Mart (23:59 Kıbrıs saati) tarihleri arasında yapılacağını söyleyen İkinci, kazanan önerinin belirlenmesi için en fazla destek alan 10 önerinin dijital olarak platform aracılığı ile oylamaya sunulacağını belirtti. 
İkinci, kazanan önerinin 31 Mart Salı günü açıklanacağını ve en fazla oy alan kişi ve önerinin duyurulacağını kaydetti. 
Uygulama aşaması ile ilgili de bilgi veren İkinci, bu aşamanın 1 Nisan 2020 itibariyle başlayacağını, Pusula’nın, kazanan öneriyi uyarlayabilecek ve uygulayabilecek kuruluşun belirlenmesi için teknik teklif çağrısı yapacağını, buna yönelik 50 bin Euro’luk bir bütçe ayrıldığını söyledi. 

 

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Son Güncelleme: 13.02.2020 14:56
Anahtar Kelimeler:
Dijital Platform Pusula
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