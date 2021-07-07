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DGS’ye katılacaklara PCR zorunlu!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 11 Temmuz Pazar günü 2021-Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) görev alacak personelin ve sınava girecek adayların PCR testlerini yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:30
DGS’ye katılacaklara PCR zorunlu!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz Pazar günü Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek 2021 – Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) görev alacak personelin ve sınava girecek adayların, Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde PCR testi yaptırmaları gerektiği kaydedildi.

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Açıklamada, bu kapsamda görev alacak personel ile sınava girecek adayların testlerini, ilçelerde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR test merkezlerinde (açık olduğu süre içerisinde) veya kimlik kartı ile sınav giriş belgelerini ibraz ederek kendileri için oluşturulan Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Perşembe, Cuma, Cumartesi tam gün), Gazimağusa’da Mağusa Tıp Merkezi (Perşembe – Cuma 08.00-16.30, Cumartesi 08.00-12.00 saatleri arası) ve Girne’de Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda (Perşembe, Cuma, Cumartesi / 08.00-18.00 saatleri arası) ücretsiz olarak yapabilecekleri belirtildi.

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Son Güncelleme: 07.07.2021 11:40
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