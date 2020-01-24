“Dezenformasyon” konulu panel Çarşamba günü

Panel, 29 Ocak Çarşamba günü 10.00-13.00 saatleri arasında Lefkoşa’da ara bölgedeki Chateau Status Restoran’da yer alacak.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, İngiltere’deki “Zinc Network” kuruluşundan uzmanların da katılacağı ve iki oturumda gerçekleşmesi hedeflenen panelde, dezenformasyonun ne olduğu örneklerle açıklanacak; Kıbrıs’ta ve Akdeniz ülkelerindeki durum irdelenecek. Facebook, twitter gibi platformlarda dezenformasyon ve dezenformasyonun üstesinden gelmede teyit organizasyonlarının, araştırmacı gazeteciliğin rolü gibi konular ele alınacak.