Devrimci Komünist Birlik’ten Ortak Mücadele Çağrısı

Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Devrimci Komünist Birlik (DKB), bölgedeki güç dengelerini değiştirebilmek için doğru bir şekilde örgütlenmek, bunu mümkün kılmak için de bölge halklarının ortak mücadelesinin tek yol olduğunu savundu.

DKB, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Uluslararası burjuva iktidarlarını devirme ve her türlü sömürü ve baskı biçimlerini ortadan kaldırma ihtimalinin olup olmayacağı, uluslararası halk hareketlerinin ve devrimci güçlerin durumuna bağlı olacaktır. Bunun olabilmesi için tüm gücümüzle çalışmamız gerekmektedir”

(GÖZ/FEZ)

