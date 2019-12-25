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Devrimci Genel-iş Sendikası İle Bem Ltd. Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 25 Aralık 19 (.): Devrimci Genel-İş Sendikası ile BEM Ltd. arasında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Devrimci Genel-iş Sendikası İle Bem Ltd. Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 25 Aralık 19 (.): Devrimci Genel-İş Sendikası ile BEM Ltd. arasında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 11:13
Devrimci Genel-iş Sendikası İle Bem Ltd. Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 25 Aralık 19 (.): Devrimci Genel-İş Sendikası ile BEM Ltd. arasında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile BEM Ltd. arasında imzalanan sözleşmeye DEV-İŞ Federasyonu Başkanı Koral Aşam, Devrimci Genel-İş  Başkanı Ömer Naşit, işyeri temsilcisi Sultan Eren, BEM Ltd. Genel Müdürü Erhan Bolkan ile Muhasebe Müdürü Burcu Eyupoğlu imza koydu. DEV-İŞ eski Başkanı Hasan Felek sözleşmeyi onur konuğu olarak imzaladı.

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Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit ve BEM Ltd. Genel Müdürü Erhan Bolkan imza töreninde birer konuşma yaptı.

Sendikanın BEM Ltd.’de 1994’ten beridir örgütlü ve yetkili sendika olarak görev yaptığı kaydedildi, toplu iş sözleşmesinin çalışanlara hayırlı olması dilendi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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