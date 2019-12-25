Devrimci Genel-iş Sendikası İle Bem Ltd. Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 25 Aralık 19 (.): Devrimci Genel-İş Sendikası ile BEM Ltd. arasında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası ile BEM Ltd. arasında imzalanan sözleşmeye DEV-İŞ Federasyonu Başkanı Koral Aşam, Devrimci Genel-İş Başkanı Ömer Naşit, işyeri temsilcisi Sultan Eren, BEM Ltd. Genel Müdürü Erhan Bolkan ile Muhasebe Müdürü Burcu Eyupoğlu imza koydu. DEV-İŞ eski Başkanı Hasan Felek sözleşmeyi onur konuğu olarak imzaladı.
Sendikanın BEM Ltd.’de 1994’ten beridir örgütlü ve yetkili sendika olarak görev yaptığı kaydedildi, toplu iş sözleşmesinin çalışanlara hayırlı olması dilendi.
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